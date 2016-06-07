Мэр Нижнего Тагила провел обход строительных площадок на территории «Тагильской лагуны»

Здесь обсуждались вопросы по снятию старой ограды, приведения в достойный вид кирпичных хозяйственных построек, старых железобетонных подпорных стен, обустройству лестницы от флигеля к нижнему ярусу берега. Со слов подрядчиков, на завершающем этапе находится облицовка выставочной площадки заводской техники XIX-XX веков. Последние работы по ее отделке должны быть завершены уже к 10 июля. Мэр указал на необходимость восстановления парапета, ограждающего Нижний провиантский склад. Изменит свой вид и площадка, расположенная с северной стороны здания: широкий тротуар здесь решено заменить на парковочную зону, включающую пешеходную дорожку.

Совещание продолжилось возле здания цирка. На данный момент здесь ведутся активные работы: происходит замена кровли, демонтаж остекления и утепление стен. Избавятся и от старых бетонных плит вокруг здания. Кроме того, идет возведение новых лестниц к центральному входу. По поручению главы города, в зеленой зоне между цирком и берегом пруда появится не только детская площадка, но и площадка для отдыха.

На детской площадке, расположенной напротив перинатального центра внимание Сергея Носова привлекла очередная испорченная взрослыми малая игровая форма. В скором времени в игровой зоне появятся предупреждения о том, что максимальная нагрузка на малые формы не должна превышать 50 килограммов.

Конечным пунктом обхода стал отель «Park Inn». На финальной стадии находятся работы по благоустройству территории, прилегающей к кафе «Nebar». Здесь набережная облачается в гранит, завозится грунт, разбиваются газоны. По поручению главы города здесь будет обустроена небольшая автопарковка. Расположить ее решено на участке между кафе и отелем, напротив дома №84 на улице Горошникова.