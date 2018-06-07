Электроэнергия отключена в доме многодетной семьи в Сысерти из-за долга в 200 тысяч

Следователи СКР по региону проводят проверку по факту отключения электроэнергии в доме, где проживает многодетная семья.

В СК отмечают, что отключение произведено по причине задолженности в размере 200 тысяч рублей, при этом сейчас собственник дома оспаривает данную сумму в судебном порядке.

Как сообщает ZNAK, после обращения хозяев дома в СК ведомство совместно с органами соцзащиты способствовало подключению электроэнергии. Следователи проверят действия ресурсоснабжающей организации на предмет нарушения прав граждан и совершения деяния, предусмотренного ст. 215.1 УК, касающегося неправомерного прекращения подачи электроэнергии. После проверки следственный комитет примет соответствующее процессуальное решение.