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Электроэнергия отключена в доме многодетной семьи в Сысерти из-за долга в 200 тысяч
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Электроэнергия отключена в доме многодетной семьи в Сысерти из-за долга в 200 тысяч

7 июня, 11:25Общество
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