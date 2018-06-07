«Герб своими руками»: тагильчане готовят подарок городу (ВИДЕО)

Проект вышивки уже разработан и продуман. Канву для вышивки можно взять в Городском дворце детского и юношеского творчества. Схему вышивки и коды ниток выдают вместе с канвой. Это нужно для того, чтобы каждый участник акции использовали нитки одного цвета.

Кроме того, есть инструкция, как выполнять стежки, для тех, кто вышивает впервые.

Подарок будет презентован городу в честь трехсотлетия в 2020 году. До этого времени предстоит кропотливая работа.

Как только все фрагменты полотна будут готовы, их нужно будет сшить в единое целое, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».