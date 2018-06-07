«Герб своими руками»: тагильчане готовят подарок городу (ВИДЕО)
7 июня, 13:30Общество
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Жители Нижнего Тагила решили подарить городу подарок, сделанный своими руками – большой вышитый герб размером почти 2,5 на 3 метра.
Сюжеты: Нижний Тагил
Проект вышивки уже разработан и продуман. Канву для вышивки можно взять в Городском дворце детского и юношеского творчества. Схему вышивки и коды ниток выдают вместе с канвой. Это нужно для того, чтобы каждый участник акции использовали нитки одного цвета.
Кроме того, есть инструкция, как выполнять стежки, для тех, кто вышивает впервые.
Подарок будет презентован городу в честь трехсотлетия в 2020 году. До этого времени предстоит кропотливая работа.
Как только все фрагменты полотна будут готовы, их нужно будет сшить в единое целое, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
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