Работы нулевого цикла завершены на стройке школы на Муринских прудах в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле на стройплощадке школы, расположенной на Муринских прудах, завершены работы нулевого цикла.
На стройплощадке каждый день работают более 100 человек и 12 единиц техники. В будущем число рабочих увеличится, поскольку подрядчик планирует перейти на круглосуточный режим работы.
На данный момент на объекте подходит к завершению прокладка теплотрассы, полностью проведена линия энергоснабжения, сетей водоснабжения и канализации. Идут работы по возведению коробки здания школы. Подрядная организация планирует строить по одному этажу в месяц и завершить строительство четвертого этажа в сентябре.
В ходе объезда 7 июня Владислав Пинаев побывал на стройплощадке. Он подчеркнул, что сейчас важно получить областную долю софинансирования, чтобы закончить строительство коробки здания. В этом случае подрядчик сможет вести отделочные работы внутри здания зимой.
Я буду убеждать губернатора изыскать средства, потому что в этом микрорайоне школа очень нужна, она действительно будет востребована заявил врио мэра Нижнего Тагила.
Если средства будут выделены, то новая школа появится в городе в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Напомним, что стройку в феврале посетил губернатор Свердловской области.
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