Работы нулевого цикла завершены на стройке школы на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

На стройплощадке каждый день работают более 100 человек и 12 единиц техники. В будущем число рабочих увеличится, поскольку подрядчик планирует перейти на круглосуточный режим работы.

На данный момент на объекте подходит к завершению прокладка теплотрассы, полностью проведена линия энергоснабжения, сетей водоснабжения и канализации. Идут работы по возведению коробки здания школы. Подрядная организация планирует строить по одному этажу в месяц и завершить строительство четвертого этажа в сентябре.

В ходе объезда 7 июня Владислав Пинаев побывал на стройплощадке. Он подчеркнул, что сейчас важно получить областную долю софинансирования, чтобы закончить строительство коробки здания. В этом случае подрядчик сможет вести отделочные работы внутри здания зимой.

Я буду убеждать губернатора изыскать средства, потому что в этом микрорайоне школа очень нужна, она действительно будет востребована заявил врио мэра Нижнего Тагила.