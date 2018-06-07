Сотрудник «9 островов» уволен за отгрузку просроченного торта в магазин (ФОТО)

5 июня 2018 года был выявлен сотрудник торговой сети «9 островов», по вине которого торт с плесенью попал на витрины магазина.

В начале июня из Нижнего Тагила к нам поступил возврат. Был возвращен торт «Наполеон» с пятнами плесени. 05 июня расследование было завершено. В ходе которого был выявлен факт нарушения одним из сотрудников приемки и отгрузки товара. За данное нарушение сотрудник был уволен сообщила Светлана Лебедева, коммерческий директор торговой сети «9 островов».

В действиях комплектовщика руководство кондитерской «9 островов» усмотрело халатность.

После проведения внутреннего расследования, данный торт должен был быть утилизирован. Однако по халатности сотрудника он снова попал на отгрузку. Далее торт повторно попал на прилавки магазина рассказал TagilCity.ru коммерческий директор.

По результатам расследования был наказан кладовщик.

В обязанности кладовщика входит контроль за осуществлением приема возвратной продукции и комплектации товара на отгрузку. В случае с тортом «Наполеон», также была доказана вина кладовщика, который в последствии был оштрафован отметила Светлана Лебедева.