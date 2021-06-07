Захоронение найдено в Старопышминске во время ремонта отделения «Почты России»

Экспертам сейчас нужно выяснить, действительно ли на месте здания были закопаны останки людей. Большое ли захоронение и какой промежуток времени займут работы по установлению экспертизы, пока неизвестно. В компании ожидают археологов и надеются, что они дадут ответы на эти вопросы.