Захоронение найдено в Старопышминске во время ремонта отделения «Почты России»

На улице Волкова, 2 в городе Старопышминске проводятся работы по реконструкции отделения «Почты России». Строители под зданием нашли старое захоронение, из-за чего работу пришлось прервать, пишет Е1.
Экспертам сейчас нужно выяснить, действительно ли на месте здания были закопаны останки людей. Большое ли захоронение и какой промежуток времени займут работы по установлению экспертизы, пока неизвестно. В компании ожидают археологов и надеются, что они дадут ответы на эти вопросы.
В пресс-службе «Почты России» заявили, что до проведения историко-археологической экспертизы реконструкционные работы временно остановлены.
Ремонт местной почты затеялся в связи с проектом «Доступная среда». После завершения в залах для обслуживания посетителей будут установлены пандусы, кнопки вызова сотрудников и поручни. Помимо этого планируется расширить дверные проёмы и переделать пороги.