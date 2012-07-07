Тагильчане, которые поженятся в День Петра и Февронии, смогут поучаствовать в конкурсе от Епархии

Помимо конкурса для молодоженов, в программу праздника войдут поздравления супружеских пар-юбиляров, визит епископа Нижнетагильского и Серовского Иннокентия и его благословение молодых пар на счастливую семейную жизнь. Также гостям расскажут об истории жизни святых Петра и Февронии.