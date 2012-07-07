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Тагильчане, которые поженятся в День Петра и Февронии, смогут поучаствовать в конкурсе от Епархии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане, которые поженятся в День Петра и Февронии, смогут поучаствовать в конкурсе от Епархии

7 июля 2012, 15:38Общество
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