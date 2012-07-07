Тагильчане, которые поженятся в День Петра и Февронии, смогут поучаствовать в конкурсе от Епархии
7 июля 2012, 15:38Общество
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Он состоится в рамках семейного праздника на горе Шихан у памятника святым Петру и Февронии 8 июля в 13:00.
Помимо конкурса для молодоженов, в программу праздника войдут поздравления супружеских пар-юбиляров, визит епископа Нижнетагильского и Серовского Иннокентия и его благословение молодых пар на счастливую семейную жизнь. Также гостям расскажут об истории жизни святых Петра и Февронии.
Организаторы праздника, представители Нижнетагильской епархии, приглашают тагильчан, день свадьбы которых приходится на завтра, принять участие в конкурсе. Зарегистрироваться и объявить об участии можно по телефону 8-904-544-53-22.
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