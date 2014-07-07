В Нижнем Тагиле появились две искусственные неровности. Без разметки и знаков (ФОТО)

Их расположение вполне обосновано: движение на данной улице достаточно оживленное, люди иной раз боятся ступить на пешеходный переход, а дорога находится под небольшим уклоном.

Однако есть одно «но» - никаких предупреждающих знаков и разметки в том месте увидеть нельзя, поэтому скорости даже в 50 км/ч достаточно, чтобы «подскочить от неожиданности».

Самое интересно, что выяснить, кто установил эти дорожные атрибуты не так просто. В ГИБДД оказались не в курсе. До дорожного надзора дозвониться не удалось. Головой покачали и в «Сигнал-3», отметив следующее:

Вопрос надо ставить: «Кто эти лежачие полицейские положил и с кем согласовали?». Знаков нет, разметки нет. Мы неоднократно предупреждали людей, которые устанавливают лежачие, - так не делается. Мы ничего не можем ответить. На оперативке нам дали поручение связаться с ГИБДД. Сейчас этим вопросом занимаются. Еще ведь должны быть знаки. Почему так работают?

В управлении городским хозяйством специалист сообщил TagilCity.ru, уточнив расположение неровностей, что в ближайшее время с этим разберутся. «Дадим задание «Сигналу-3. Естественно, это будет не сиюжеминутно».