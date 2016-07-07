Осужденный за мошенничество бывший начальник ГИБДД Верхней Пышмы обжаловал приговор суда

Напомним, экс-глава верхнепышминского ГИБДД и двое его подчиненных весной прошлого года пытались незаконно завладеть дорогими иномарками. Однако во время незаконных сделок преступная троица была задержана.

В июне суд приговорил бывшего начальника дорожных инспекторов к 3-м годам колонии. Его подчиненных – к 3,9 и 3,8 годам лишения свободы.

Однако осужденные не согласны с решением суда. Экс-глава обжаловал приговор. Подельники также планирует подавать апелляционные жалобы. Даты их рассмотрения пока не назначены. Известно, что материалы уголовного дела будут переданы областной суд в конце этого месяца.

Добавим, что в начале лета свердловский суд отказал в пересмотре приговора уральскому фотографу Дмитрию Лошагину. За убийство своей жены Юлии Прокопьевой он отбывает 10 лет в колонии строгого режима. Год Лошагин уже отсидел.