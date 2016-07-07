С начала купального сезона в свердловских водоемах погибли 18 человек, 8 из которых – дети

Наибольшее количество трагедий случилось в Тавдинском ГО – в воде погибли 3 свердловчанина. По 2 человека утонули в Новолялинском и Первоуральском городских округах, а также в Слободо-Туринском муниципальном районе.

Главный госинспектор по маломерным судам Алексей Пшеницин сообщает, что все несчастные случаи произошли в местах, где не разрешено купание. На официальных пляжах трагедий зарегистрировано не было. Отметим, что в регионе для купания одобрено 9 пляжей.

Кроме того, из 69 баз-стоянок маломерных судов проверку госинспеции прошла только половина.

Спасатели призывают свердловчан и гостей области не нарушать правила безопасности:

отдыхать только на зарегистрированных пляжах. Там исследовано дно, дежурят спасатели и медики;

не оставлять детей одних;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не плавать ночью;

не отплывать далеко от берега, а также не находиться в воде долгое время, чтобы не допустить переохлаждение;

не кататься без жилетов на маломерных судах.