С начала купального сезона в свердловских водоемах погибли 18 человек, 8 из которых – дети
7 июля 2016, 16:55ОбществоТимофей Данилов
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Спасатели напоминают уральцам правила безопасного поведения на воде.
Наибольшее количество трагедий случилось в Тавдинском ГО – в воде погибли 3 свердловчанина. По 2 человека утонули в Новолялинском и Первоуральском городских округах, а также в Слободо-Туринском муниципальном районе.
Главный госинспектор по маломерным судам Алексей Пшеницин сообщает, что все несчастные случаи произошли в местах, где не разрешено купание. На официальных пляжах трагедий зарегистрировано не было. Отметим, что в регионе для купания одобрено 9 пляжей.
Кроме того, из 69 баз-стоянок маломерных судов проверку госинспеции прошла только половина.
Спасатели призывают свердловчан и гостей области не нарушать правила безопасности:
- отдыхать только на зарегистрированных пляжах. Там исследовано дно, дежурят спасатели и медики;
- не оставлять детей одних;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не плавать ночью;
- не отплывать далеко от берега, а также не находиться в воде долгое время, чтобы не допустить переохлаждение;
- не кататься без жилетов на маломерных судах.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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