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С начала купального сезона в свердловских водоемах погибли 18 человек, 8 из которых – дети
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С начала купального сезона в свердловских водоемах погибли 18 человек, 8 из которых – дети

7 июля 2016, 16:55ОбществоТимофей Данилов
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