Советы по выбору офисного кресла

Во-первых, хорошую офисную мебель можно смело назвать лицом фирмы. Первым делом люди, которые только что переступили порог офиса, обращают внимание именно на мебельное оформление. Качественная мебель, выдержанная в одном стиле, удачный дизайн, все это говорит об успешности организации. Во-вторых, если руководство хочет обеспечить работников лучшими условиями работы, то без качественной мебели тут не обойтись, так как она обеспечивает добросовестное выполнение своих должностных обязанностей работниками.

Обязательный элемент любого офиса и один из залогов продуктивного рабочего дня – удобное кресло сотрудника. Несколько десятков лет тому назад никто и не мог подумать, что находясь постоянно на одном месте можно выполнять свою работу качественно и интенсивно. Или наоборот, утомиться и вымотаться. Офисное кресло, подобранное с умом, поможет направить рабочий процесс в нужное русло, и не будет вызывать дискомфорт.

Все офисные кресла делятся на три категории: для посетителей, для сотрудников и для руководителей. Кресла для посетителей и сотрудников чаще всего бывают эконом-класса. Они представляют отличное сочетание таких характеристик, как цена и качество. Изготавливаются обычно из искусственных материалов, а также имеют набор необходимых функций для удобной работы. Кресла средней цены состоят из более дорогих деталей и материалов, кроме этого также имеют более хорошие свойства. Располагают такие кресла в офисах, дизайн которых тщательно проработан. Кресла самого хорошего качества и из лучших материалов применяются в офисах бизнес-класса. Очень важен внешний вид кресел и их функциональность. Чаще всего они используются в кабинетах руководителей и залов официальных приемов.

Для покупки офисного кресла в первую очередь необходимо определиться с дизайном и примерной ценой. Во время подборки подходящего кресла нужно сесть в кресло и проверить его регулировки и функции. Если кресло вызывает дискомфорт, то лучше переключить свое внимание на другую модель. Очень важно, чтобы вам было удобно в кресле, так как от комфорта зависит дальнейшая высокая работоспособность. Также правильный выбор кресла обеспечивает сохранение здоровья человека, который пользуется креслом.

Эргономичность и функциональность кресел – приоритет изготовителей данного вида офисной мебели. Наличие хотя бы минимального набора функций просто необходимо. Например, у кресла должны быть удобные подлокотники, а также многолучевое несущее основание. Приветствуются также колесики, вращающиеся на поперечных осях. Рекомендуется посмотреть, одинаково ли удобно перемещаться в кресле по ровному полу и ворсистому ковровому покрытию. Очень важно, чтобы была возможность менять высоту спинки кресла, а также ее угол наклона. Подпоясничный валик на спинке кресла обеспечивает эффективную поддержку спины во время работы сотрудника. Помимо этого, необходимо проверить плавно ли меняется высота кресла и насколько хорошо амортизатор смягчает нагрузку при опускании на сиденье. Все вышеперечисленные регулировки сотрудник должен выполнять самостоятельно без каких-либо затруднений.

Отдельное внимание стоит обратить на такие функции кромок опорных поверхностей как форма и жесткость. Они должны быть округлыми и с мягким наполнением. Это поможет избежать проблемы сдавливания кровеносных сосудов ног. Обивка офисного кресла должна быть выполнена из экологически чистого материала, который при этом должен быть «дышащим». Другие качества определенно хорошего кресла: отсутствие различных поскрипываний из-за нагрузки, антистатическая защита поверхности и доступность узлов и поверхностей для чистки.

Кресла бизнес-класса более дорогие, однако, имеют больше функций и сделаны из качественных материалов. Они могут иметь подлокотники, высоту которых можно регулировать. Также такие кресла могут иметь механизм, с помощью которого можно выполнять регулировку сидения и спинки согласно требованиям эргономики. Это означает, что если наклон сидения увеличится на один градус, то и наклон изменится, в данном случае на три градуса. Кроме того, кресло бизнес-класса может иметь в комплекте специальное устройство, которое обеспечит упругое покачивание под действием веса человека.

Кресло для посетителей обычно имеет небольшие параметры размера и невысокую спинку. Для такого кресла совсем необязательно свободное перемещение, так как посетитель находится на нем как правило не более 2-3 часов.

Итак, следует сказать, что кресла стоит покупать у известных, проверенных временем производителей. У продавцов должны быть специальные сертификаты происхождения товара и сертификаты качества.