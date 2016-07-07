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В Нижнем Тагиле банкротится компания, выигравшая в 2013 году муниципальных контрактов на 185 миллионов рублей
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле банкротится компания, выигравшая в 2013 году муниципальных контрактов на 185 миллионов рублей

7 июля 2016, 17:05ОбществоАлександра Логинова
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