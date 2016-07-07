В Нижнем Тагиле банкротится компания, выигравшая в 2013 году муниципальных контрактов на 185 миллионов рублей

По данным системы СПАРК, директором и владельцем 100% компании является Раянов Ришат Сагитович. Примечательно, что он же владеет 100% компании ООО «Металлургстрой», которая входит в число истцов банкротящегося ООО «Тагилстрой».

Компания «Тагилстрой» специализировалась на производстве общестроительных работ по возведению зданий и в разные годы работала над крупными проектами в Нижнем Тагиле и Нижней Салде. В частности, в 2009 году ГАУ ДО СО СДЮСШОР «Аист» заключила с данной банкротящейся компанией контракт на «Строительство «под ключ» спортивных сооружений, мест отдыха, медицинских сооружений» на сумму более 1,72 миллиарда рублей. Еще через 2 года - в 2011 - подрядчик получил второй контракт от этого заказчика - на «Выполнение дополнительных строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция комплекса трамплинов ГОУ СДЮШОР «Аист» в г.Нижний Тагил (гора Долгая)». Цена работ по этому контракту составила более 122 миллионов рублей.

В 2013 году компания Ришата Раянова получила сразу три контракта от Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика городского хозяйства». За выполнение работ по капитальному ремонту трамвайных путей в Нижнем Тагиле на участках: Кулинарное училище, депо «Трамвайное управление» ул. Кулибина, кольцо «Лесная» Пихтовые горы, кольцо «Депо» УВЗ, кольцо «Металлургов» Тагилстрой, кольцо «Максима Горького» - подрядчик получил 30,6 миллионов рублей. Еще около 1,5 миллионов рублей ему полагалось за выполнение работ по ремонту элементов благоустройства (подпорных стенок, ограждений) проспекта Ленина.

Наиболее крупный муниципальный контракт, полученный ООО «Тагилстрой» от МКУ также в 2013 году, был связан с выполнением работ по организации капитального ремонта трамвайных путей и контактной сети Нижнего Тагила. По данному договору подрядчик получил почти 153,2 миллиона рублей. Итого с трех заказов компания Раянова получила более 185 миллионов рублей из местного бюджета.

По информации из системы СПАРК, выручка компании в 2009 году составила более 693 миллионов рублей, в 2010 - 967 миллионов рублей, в 2011 - почти 681 миллион рублей, в 2013 году - около 723 миллионов рублей.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 29 сентября 2015 года ООО «Тагилстрой» было признано несостоятельным (банкротом). Конкурсное производство было назначено на шесть месяцев, до 29 марта 2016 года.

Арбитражным управляющим утверждена Лисицина Елена Викторовна, член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада». На данный момент она является конкурсным управляющим еще 6 банкротящихся организаций Свердловской области, в том числе в городах Реж, Красноуральск, Качканар и Екатеринбург.

10 марта 2016 года состоялось судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах конкурсного производства. На комитете кредиторов была представлена информация о финансовом состоянии должника, его имуществе и о ходе конкурсного производства. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, на этом же заседании было утверждено положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ООО «Тагилстрой».

Всего истцами по делу банкротства ООО «Тагилстрой» выступают 55 организаций и частных лиц. Общая сумма требований кредиторов превышает 29,8 миллионов рублей. Наибольшие суммы ООО «Тагилстрой» должно ОАО «УРАЛЭМ» - 5 748 812 рублей, ООО «НПФ Эко-Проект» - 4 128 692 рублей, МУП «Тагилдорстрой» - 2 862 300 рублей.

По материалам Арбитражного суда Свердловской области, ООО «Тагилстрой» погасило часть суммы задолженности перед МУП «Тагилдорстрой» в размере более 552 тысяч рублей, в том числе частично взаимозачетом. Оставшаяся сумма задолженности банкротящейся компании перед муниципальным предприятием составляет порядка 2,64 миллиона рублей.

Еще одно МУП, которому компания должна порядка 99 тысяч рублей, - «Тагилгражданпроект», которое недавно погасило 17-миллионный долг по зарплате, образовавшийся с ноября 2015 по май 2016 года. Среди других кредиторов банкрота значится также охранное предприятие «Сапсан», долг перед ним превышает 418 тысяч рублей.

Дело о банкротстве данного юридического лица было начато еще в марте 2015 года. Однако через несколько месяцев после этого ООО «Тагилстрой» совершило два денежных перевода общей суммой почти 7 миллионов рублей. В счет возврата займа по договору 15 июля были перечислены 3,84 миллиона рублей в пользу Чеканова Алексея Архиповича (брат депутата городской думы Нижнего Тагила Чеканова Сергея Архиповича - прим. ред). Еще одно движение средств в размере 3,14 миллиона рублей было совершено в адрес ООО «Востокметаллургмонтаж». В июне и мае 2016 года определениями Арбитражный суд Свердловской области обе сделки были признаны недействительными, было установлено взыскать вышеупомянутые средства с Алексея Чеканова и ООО «Востокметаллургмонтаж». Оба лица были внесены в список кредиторов банкротящейся организации и ожидают платежей в порядке, установленном соответствующим законодательством.

17 июня появилась информация о проведении открытого аукциона в августе этого года. Всего на аукцион выставлено 25 единиц техники. Самое дорогое среди продаваемого имущества - автобус ПАЗ-4234 2013 г. Его минимальная цена обозначена в 1,28 миллиона рублей. Также в списке техники, выставленной на продажу, значатся несколько прицепов, несколько Камазов, ГАЗов и бульдозеров. Среди прочего продается и автомобиль «Тойота-Ленд-Крузер» 1999 г., оцененный минимум в 494 тысячи рублей. Победителем торгов будет признан участник, предложивший наибольшую цену за лот. Итоги торгов будут известны уже 4 августа. С этих торгов продавец планирует выручить сумму не менее 6,79 миллиона рублей (порядка 23% от общего долга перед кредиторами).