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Житель Нижнего Тагила понесет наказание за публичное оскорбление полицейского
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Нижнего Тагила понесет наказание за публичное оскорбление полицейского

7 июля 2017, 17:20Общество
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