Житель Нижнего Тагила понесет наказание за публичное оскорбление полицейского

В нижнетагильский отдел полиции № 16 поступил звонок от жителей города. Они сообщили, что у дома по адресу Папанина лежит мужчина. На место был отправлен патруль.

Прибыв на место, один из полицейских – 31-летний прапорщик – подошел к лежащему мужчине. Как оказалось, он был пьян.

Вскоре на сотрудника полиции посыпались грубые оскорбления от пьяного мужчины. Сам грубиян оказался 39-летним жителем Тагила, ранее не судим. Он живет на ГГМ и официально трудоустроен на градообразующем предприятии.

По данному случаю было заведено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Оскорбивший полицейского мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозят штраф до 40 тыс. рублей, 1 год исправительных работ или до 360 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»