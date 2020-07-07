Советник главы «Роскосмоса» задержан по подозрению в госизмене
Сегодня, 21:00ОбществоФото: Facebook Ивана Сафронова
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Сегодня в Москве задержали гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова. Его подозревают в госизмене, пишет «Коммерсант».
По версии ФСБ, Сафронов передавал сведения, касающиеся военно-технического сотрудничества, обороны, а также безопасности спецслужбе НАТО.
Сообщается, что Сафронов был корреспондентом «Коммерсанта» и «Ведомостей». У здания ФСБ проходят одиночные пикеты в поддержку Ивана Сафронова. Полицейские задержали протестующих журналистов.
В «Роскосмосе» пояснили, что задержание не имеет отношения к работе Сафронова в корпорации. Кроме того, сегодня прошли обыски у главреда издания «Холод» Таисии Бекбулатовой. Она знакома с задержанным, ранее они вместе работали.
Следствие просит суд поместить Ивана Сафронова под стражу.
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