Советник главы «Роскосмоса» задержан по подозрению в госизмене

Сообщается, что Сафронов был корреспондентом «Коммерсанта» и «Ведомостей». У здания ФСБ проходят одиночные пикеты в поддержку Ивана Сафронова. Полицейские задержали протестующих журналистов.

В «Роскосмосе» пояснили, что задержание не имеет отношения к работе Сафронова в корпорации. Кроме того, сегодня прошли обыски у главреда издания «Холод» Таисии Бекбулатовой. Она знакома с задержанным, ранее они вместе работали.