Сбер поблагодарил правоохранителей за отличную работу в Тюмени

Представитель МВД рассказал, что мужчина, угрожая взрывом, требовал выдать ему 15 млн рублей. Изначально он не хотел выпускать людей из захваченного отделения, но позже дал согласие оставить только управляющего и одного-двух работников, пишет regnum.ru.