Сбер поблагодарил правоохранителей за отличную работу в Тюмени

Сбер поблагодарил правоохранителей за отличную работу в Тюмени
Сбер поблагодарил правоохранителей за отличную работу в Тюмени
Вчера, 16:02ОбществоФото: google.com
Тюменская полиция задержала гражданина, пытавшегося 7 июля захватить отделение Сбербанка с муляжом взрывного устройства.

Представитель МВД рассказал, что мужчина, угрожая взрывом, требовал выдать ему 15 млн рублей. Изначально он не хотел выпускать людей из захваченного отделения, но позже дал согласие оставить только управляющего и одного-двух работников, пишет regnum.ru.

В конце концов переговорщикам удалось убедить захватившего отделение мужчину выпустить всех людей и сдаться правоохранителям. Как выяснилось, он наблюдается у психиатра.

В Сбере подтвердили попытку захвата отделения, а также сообщили о задержании злоумышленника и отсутствии пострадавших. Администрация финансово-кредитного учреждения поблагодарила полицейских за слаженную и грамотную работу.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы