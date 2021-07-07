Сбер поблагодарил правоохранителей за отличную работу в Тюмени

Представитель МВД рассказал, что мужчина, угрожая взрывом, требовал выдать ему 15 млн рублей. Изначально он не хотел выпускать людей из захваченного отделения, но позже дал согласие оставить только управляющего и одного-двух работников, пишет regnum.ru.
В конце концов переговорщикам удалось убедить захватившего отделение мужчину выпустить всех людей и сдаться правоохранителям. Как выяснилось, он наблюдается у психиатра.
В Сбере подтвердили попытку захвата отделения, а также сообщили о задержании злоумышленника и отсутствии пострадавших. Администрация финансово-кредитного учреждения поблагодарила полицейских за слаженную и грамотную работу.