«Билайн» поздравляет всех жителей Нижнего Тагила с Днем Города!

Для маленьких жителей города «Билайн» подготовил особый, приятный сюрприз - огромного кота и красочный фейс-арт. В зоне «Билайн» будет проходить фотоконкурс - самые оригинальные фотографии будут выложены на сайте «TagilCity.ru». Фотография, набравшая наибольшее количество лайков получит от компании «Билайн» суперприз – год бесплатного общения!