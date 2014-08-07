«Билайн» поздравляет всех жителей Нижнего Тагила с Днем Города!
7 августа 2014, 09:00ОбществоПавел Сидоренко
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9 августа с 16:00 в парке имени А.П. Бондина всех тагильчан ждут подарки от Компании!
Для маленьких жителей города «Билайн» подготовил особый, приятный сюрприз - огромного кота и красочный фейс-арт. В зоне «Билайн» будет проходить фотоконкурс - самые оригинальные фотографии будут выложены на сайте «TagilCity.ru». Фотография, набравшая наибольшее количество лайков получит от компании «Билайн» суперприз – год бесплатного общения!
Приходите, с нами весело!
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