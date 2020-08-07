Идея «Единой России» о народном бюджетировании одобрена Владимиром Путиным

Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму "Единой Россией".

Владимир Путин считает такой способ взаимодействия власти и общества наиболее “живым” и даже предложил повысить расходы на решение наиболее актуальных проблем для жителей муниципалитетов, пишет mkset.ru.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что граждане должны иметь возможность влиять на ситуацию в своем городе, а не надеяться на чиновников, которые не слушают людей и не делают то, в чем граждане по-настоящему нуждаются.

Также «Единая Россия» продолжает работать над партийным проектом «Городская среда». Только в прошлом году с его помощью было проведено благоустройство 11 тысяч дворов и почти шести тысяч парков и площадей. На эту работу было выделено 40 млрд рублей. В этом году, несмотря на сложности из-за пандемии, участники проекта планируют отреставрировать почти четыре тысячи парков и скверов, а также девять тысяч дворов. На это выделили свыше 43 млрд рублей.

Координатор проекта, депутат ГД Павел Качкаев рассказал, что партия разработает специальные механизмы привлечения к этому проекту как можно большего количества граждан. Он отметил, что люди должны быть активными и решать, как именно они хотят изменить облик города. И только после этого специалисты подготовят проекты и приступят к воплощению их идей.

Как сообщает сайт партии “Единая Россия”, совместная реализация инициатив «Городской среды» и нового закона о “народном бюджетировании” позволит привести в порядок многие города и повысить качество жизни населения.

Галина Хорошавина, участник рейдов партпроекта «Городская среда», председатель регионального общественного совета партпроекта «Школа грамотного потребителя», эксперт Общественной палаты Свердловской области, рассказала, что люди благодаря партийному проекту «Городская среда» учатся быть не просто собственниками квартир, а настоящими хозяевами своего дома, двора и беречь то, что создали в результате совместного творчества.

“Я вижу массу интересных примеров взаимодействия власти, управляющих компаний, депутатов и горожан. Например, в 2020 году идет благоустройство двора на ул. Восточной, 74-78 в Екатеринбурге. Раньше жители даже не были знакомы друг с другом! Но работа над проектом их сплотила, люди с энтузиазмом включились в социальное творчество и теперь проблемы решают сообща. Заметили, что рядом с тем местом, где должна быть детская площадка, стоят временные столбы линии электропередачи, и кабели протянутся над песочницами, что запрещено новыми правилами. Мы добились, чтобы электросетевая компания оперативно провела демонтаж столбов и уложила кабель под землю”, - отметила Хорошавина.