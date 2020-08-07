Названы регионы России, где чаще всего умирают от онкологии в течение года
По данным Минздрава чаще всего люди, с диагностированной онкологий, умирают в течение года после постановки диагноза в Чукотском автономном округе (35,4%), Якутии (28,8%) и Хакасии (28,4%).
Также высокий показатель смертности от рака Кемеровская (27,7%) и Тульская (27,4%) области. Здесь показатели 27.7 и 27.4 процента, сообщает издание News.ru.
Меньше всего одногодичных летальных случаев от онкологических заболеваний зафиксировано в Московской области (13,4%), Чечне (15%), Ленинградской области (15,2%), Республике Алтай (16%) и Тюменской области (16,6%).
Общий показатель смертности от рака в течение года после диагностики 21.3 процента, что почти на 1 процент меньше, чем в прошлом году.
По словам главного онколога Министерства здравоохранения, академика РАН Андрея Каприна, на развитие онкологических заболеваний влияет ряд факторов, в том числе клеточные мутации, генетическая предрасположенность и образ жизни.
Генетическая склонность к онкологическим заболеваниям объясняет только 15 процентов случаев, а курение повышает риск появления злокачественных опухолей в 30 раз. Также немаловажную роль при расчете рисков развития онкологии играет возраст. Установлено, что после 65 лет риск появления злокачественных новообразований увеличивается на 10 процентов каждые 5 лет.