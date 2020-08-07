Названы регионы России, где чаще всего умирают от онкологии в течение года

Также высокий показатель смертности от рака Кемеровская (27,7%) и Тульская (27,4%) области. Здесь показатели 27.7 и 27.4 процента, сообщает издание News.ru.

Меньше всего одногодичных летальных случаев от онкологических заболеваний зафиксировано в Московской области (13,4%), Чечне (15%), Ленинградской области (15,2%), Республике Алтай (16%) и Тюменской области (16,6%).

Общий показатель смертности от рака в течение года после диагностики 21.3 процента, что почти на 1 процент меньше, чем в прошлом году.

По словам главного онколога Министерства здравоохранения, академика РАН Андрея Каприна, на развитие онкологических заболеваний влияет ряд факторов, в том числе клеточные мутации, генетическая предрасположенность и образ жизни.