Во всех школах Нижнего Тагила проходит по три урока физкультуры в неделю

То есть все школьники области будут заниматься физкультурой три урока в неделю. Для нижнетагильских школ это давно не новость, сообщает городское управление образования. С 2004 года третий урок физкультуры в неделю есть в расписании всех школьников Нижнего Тагила начиная со второго класса. А у первоклассников для подвижных игр и разминки в течение дня предусмотрены специальные паузы.