Во всех школах Нижнего Тагила проходит по три урока физкультуры в неделю
7 сентября 2010, 18:18ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне министр общего и профессионального образования Свердловской области Сергей Черепанов подписал приказ о введении со второй четверти во всех школах региона обязательного третьего урока физкультуры.
То есть все школьники области будут заниматься физкультурой три урока в неделю. Для нижнетагильских школ это давно не новость, сообщает городское управление образования. С 2004 года третий урок физкультуры в неделю есть в расписании всех школьников Нижнего Тагила начиная со второго класса. А у первоклассников для подвижных игр и разминки в течение дня предусмотрены специальные паузы.
Отметим, что в документе, подписанном министром, уточняется, что в начальной школе дополнительное занятие должно иметь оздоровительную направленность, в основной и старшей школе предполагается включить "упражнения культурно-этнической направленности".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей