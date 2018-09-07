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17 сентября начнется отопительный сезон в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно постановлению администрации Нижнего Тагила, 17 сентября начнется отопительный сезон с момента заполнения систем теплоснабжения.
В Нижнем Тагиле прошло совещание по подготовке к отопительному сезону, на котором присутствовали представители ресурсосберегающей компании, управляющих компаний и управлений администрации.
С 17 сентября 2018 года приступить к заполнению систем теплоснабжения в соответствии с очередностью по зонам подключения согласно условиям заключенных договоров, при наличии актов готовности и письменных заявок с обязательной промывкой трубопроводов теплосетей и систем отопления со сбросом воды в дренаж, постановила администрация Нижнего Тагила.
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