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Виктор Зимин предложил платить за скот во всех селах Хакасии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Виктор Зимин предложил платить за скот во всех селах Хакасии

Сегодня, 15:15Общество
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