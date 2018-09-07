Виктор Зимин предложил платить за скот во всех селах Хакасии

Как сообщает «Хакасия-Информ», с 2013 года по инициативе Зимина в республике действует программа по сохранению и развитию малых и отдаленных сел. Она предусматривает меры для развития сел с численностью не более 100-200 человек. Им выделяются денежные выплаты за выращивание скота. Так, со второго полугодия 2018 года из республиканского бюджета будет выплачиваться: на одну корову за полугодие 3432 рубля, на конематку – 936 рублей, на овцематку – 312 рублей.