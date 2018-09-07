ВКонтакте поддержит предпринимателей с помощью программы «Академия» и 100 млн рублей

Вконтакте сформировала платформу для ведения бизнеса с полным набором бизнес-инструментов, советами по настройке сообществ, а также нововведениями для малого и среднего бизнеса. Программа содержит страницы бизнеса, платформу приложений VK Apps, сообщения сообществ, магазин, VK Pay, портал VK Business и сервис поддержки.

Также соцсеть анонсировала образовательную программу «Академия ВКонтакте». Пользователям уже доступны два видеокурса: о создании страницы бизнеса и таргетированной рекламе. К концу осени лекции дополнятся новыми курсами, тестами для самопроверки и прогрессом обучения.

Также ВКонтакте объявила о том, что до конца 2019 года выделит 100 млн рублей на поддержку предпринимателей. Бизнесмены смогут получать средства на бесплатное продвижение своего дела в соцсети на определенных условиях, например за запуск рекламы или использование нового сервиса.

Еще одной новинкой стало продвижение рекламной компании с помощью кнопки «Продвигать». Указать необходимо только две настройки: сроки и бюджет. Программа сама подбирает аудиторию.

Также ВКонтакте появится бесплатный видеоредактор. Создав видео, пользователь сможет добавить кнопки «Купить», «Перейти» и «Позвонить».