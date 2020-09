По прогнозам синоптиков на этой неделе в Нижний Тагил придет «бабье лето».

7 сентября столбики термометров поднимутся в дневное время до +19 градусов. К среде потеплеет уже до +24 градусов. Ожидается ясная и солнечная погода. По ночам синоптики обещают до +6 градусов. Ветер будет дуть преимущественно южный и западный с порывами до 8–14 метров в секунду. К концу недели ожидается похолодание до +18 градусов и пасмурная погода.

