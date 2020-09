Слаломисты из Нижнего Тагила вернулись с победой с чемпионата России

Воспитанники СШОР «Уралец» из Нижнего Тагила вернулись с победой с чемпионата России по гребному слалому, который проходил на канале Окуловки Новгородской области, сообщает «Тагильский рабочий».

Никита Губенко занял первое место по экстремальному спуску на байдарке. Кроме того, второе место спортсмены завоевали в командной гонке каноэ-двоек. На пьедестале почета оказались Дмитрий Храмцов, Дмитрий Лабасов, Виталий Максимов, Александр Харламцев, Юрий Снегирев и Роман Дуб. Замыкающим тройки лидеров стал Лабасов. Он победил в соревнованиях на байдарке, в котором принимали участие 80 человек. Максимов и Снигирев на каноэ-двойке показали второй результат. Кроме того, по итогам командных гонок на каноэ и байдарке тагильская команда получила две «бронзы». Напомним, в Нижнем Тагиле прошел чемпионат с для лиц с интеллектуальными нарушениями по пауэрлифтингу. Мероприятие проходило в ФОК «Президентский». В турнире приняли участие 40 спортсменов. «Проигравших нет»: в Нижнем Тагиле прошёл чемпионат по пауэрлифтингу

