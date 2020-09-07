Слаломисты из Нижнего Тагила вернулись с победой с чемпионата России

Никита Губенко занял первое место по экстремальному спуску на байдарке. Кроме того, второе место спортсмены завоевали в командной гонке каноэ-двоек.
На пьедестале почета оказались Дмитрий Храмцов, Дмитрий Лабасов, Виталий Максимов, Александр Харламцев, Юрий Снегирев и Роман Дуб.
Замыкающим тройки лидеров стал Лабасов. Он победил в соревнованиях на байдарке, в котором принимали участие 80 человек. Максимов и Снигирев на каноэ-двойке показали второй результат. Кроме того, по итогам командных гонок на каноэ и байдарке тагильская команда получила две «бронзы».
Напомним, в Нижнем Тагиле прошел чемпионат с для лиц с интеллектуальными нарушениями по пауэрлифтингу. Мероприятие проходило в ФОК «Президентский». В турнире приняли участие 40 спортсменов.