Слаломисты из Нижнего Тагила вернулись с победой с чемпионата России

Замыкающим тройки лидеров стал Лабасов. Он победил в соревнованиях на байдарке, в котором принимали участие 80 человек. Максимов и Снигирев на каноэ-двойке показали второй результат. Кроме того, по итогам командных гонок на каноэ и байдарке тагильская команда получила две «бронзы».