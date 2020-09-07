В Нижнем Тагиле на мосту по проспекту Мира проведут допработы за 2,7 миллиона рублей

В Нижнем Тагиле на мосту по проспекту Мира проведут допработы за 2,7 миллиона рублей

Сегодня, 12:15ОбществоPhoto: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на выполнение допработ по ремонту моста на проспекте Мира. Начальная цена контракта — 2,7 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен обустроить узлы крепления шкафной стенки на железобетонных опорах, заменить парапетное ограждение, отремонтировать три балки в одном из пролетов моста и заменить водопроводные трубы. Срок выполнения работ — 14 дней с момента заключения муниципального контракта.

Напомним, ремонт путепровода на проспекте Мира в Нижнем Тагиле начался в июне этого года. Общая стоимость реконструкции составила 31 миллион рублей. Подрядчиком выступила компания «УБТ-Сервис». Изначально сдать мост планировалось к 31 августа. Однако в ходе ремонта выяснилось, что потребуются дополнительные работы, например, замена парапетов. Кроме того, из-за затяжных дождей в августе часть работ пришлось переделывать. Потоки воды частично размыли конусы моста — опоры, расположенные по бокам путепровода. Конструкциям потребовалась повторная засыпка и утрамбовка. Новая дата сдачи объекта намечена на середину октября.

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