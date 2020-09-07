В Нижнем Тагиле на мосту по проспекту Мира проведут допработы за 2,7 миллиона рублей

Напомним, ремонт путепровода на проспекте Мира в Нижнем Тагиле начался в июне этого года. Общая стоимость реконструкции составила 31 миллион рублей. Подрядчиком выступила компания «УБТ-Сервис». Изначально сдать мост планировалось к 31 августа. Однако в ходе ремонта выяснилось, что потребуются дополнительные работы, например, замена парапетов. Кроме того, из-за затяжных дождей в августе часть работ пришлось переделывать. Потоки воды частично размыли конусы моста — опоры, расположенные по бокам путепровода. Конструкциям потребовалась повторная засыпка и утрамбовка. Новая дата сдачи объекта намечена на середину октября.