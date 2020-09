Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила СУ СКР по Свердловской области начал проверку по факту гибели 85-летнего пенсионера, который скончался в результате падения с балкона во время развешивания белья, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, с погибшим произошел несчастный случай. Происшествие случилось накануне днем около 12.00 на улице Карла Маркса, 61. Пенсионер развешивал белье на балконе, не удержался и упал со второго этажа. Тело погибшего было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. На месте происшествия был проведен осмотр, а также опрос свидетелей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter