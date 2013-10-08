Ателье Novitec Rosso построило свой вариант Ferrari F12berlinetta
Ателье Novitec Rosso подготовило программу доработок для суперкара Ferrari F12berlinetta, названную N-Largo. Она включает в себя как модернизацию технической начинки, так и установку углепластикового обвеса кузова.
Новые аэродинамические элементы увеличили ширину кузова на 110 миллиметров — до 2050 миллиметров. В состав набора включены расширенные колесные арки, новый капот с дополнительными вентиляционными отверстиями, другие бамперы, а также изготовленные из углепластика накладки на корпуса зеркал заднего вида, задний спойлер и диффузор, фальшрадиаторная решетка, а также накладки на пороги.
Кроме того, суперкар получил «затонированные» задние фонари, заниженную на 40 миллиметров подвеску, 21-дюймовые колесные диски на передней оси и 22-дюймовые на задней, покрышки Pirelli P Zero размерности 255/30 спереди и 335/25 сзади, а также фирменную систему, поднимающую носовую часть кузова для облегчения проезда лежачих полицейских.
Для 6,3-литрового двигателя V12 инженеры Novitec Rosso подготовили новую прошивку электронного блока управления, который позволил увеличить отдачу с 740 до 781 лошадиной силы. Базовый Ferrari F12berlinetta набирает максимальные 340 километров в час, а тюнинговый суперкар может разгоняться до 350 километров в час.