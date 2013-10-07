Для всех половинок Нижнего Тагила! Медленный танец в парке Бондина под Вивальди

Интересное мероприятие задумала одна из пар Нижнего Тагила на годовщину своей свадьбы, и всю организацию они берут на себя:

Милые мои друзья, нам так часто не хватает времени, может, смелости, может, нежности, а может, и самих слов, чтобы рассказать любимым об их Нужности, об их необходимости присутствия в нашей жизни...

Не бегите с работы домой, берите своих «половинок» и приезжайте к 19 часам 14 октября в парк имени Бондина, -- пишет Ольга Грачева.

Словом, подарите друг другу незабываемые моменты, тем более что в этот вечер «половинок» будет снимать фотограф, а снимки – еще один повод насладиться воспоминаниями.