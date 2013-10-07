Для всех половинок Нижнего Тагила! Медленный танец в парке Бондина под Вивальди
У всех влюбленных и искренне любящих появится чудесная возможность подарить друг другу медленный танец в парке имени Бондина в сумеречный час 19:00 14 октября. Всего одна композиция Вивальди, только один медленный танец, но незабываемые эмоции от нежности к друг другу.
Интересное мероприятие задумала одна из пар Нижнего Тагила на годовщину своей свадьбы, и всю организацию они берут на себя:
Милые мои друзья, нам так часто не хватает времени, может, смелости, может, нежности, а может, и самих слов, чтобы рассказать любимым об их Нужности, об их необходимости присутствия в нашей жизни...
Не бегите с работы домой, берите своих «половинок» и приезжайте к 19 часам 14 октября в парк имени Бондина, -- пишет Ольга Грачева.
Словом, подарите друг другу незабываемые моменты, тем более что в этот вечер «половинок» будет снимать фотограф, а снимки – еще один повод насладиться воспоминаниями.
Кто-то превращает годовщину своей свадьбы в прекрасный праздник для всех влюбленных, а у кого-то эта светлая дата, без сомнения, главная в семейной жизни, еще впереди. И будущим молодоженам, несомненно, хочется, чтобы этот праздник стал самым незабываемым и необыкновенным. Но память может со временем упустить детали торжества, и поэтому свадебная съемка – такой же непременный атрибут, как белое платье, фата и букет. Опытный фотограф запечатлеет все этапы праздника и создаст неповторимый фотоальбом, который в полной мере отобразит всё великолепие произошедшего события.