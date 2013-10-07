Слегка обновлённый Suzuki Swift доберётся до российских дилеров уже в этом месяце
В этом месяце в салонах российских дилеров Suzuki появится рестайлинг-версия модели Swift. Стоимость новинки в базовом варианте исполнения 2WD MT GL составит 615 тысяч рублей.
Премьера ныне присутствующей на рынке версии «японца» состоялась в 2010-м. В том же году автомобиль уже был доступен в Европе. Что же касается нынешнего рестайлинга, оказался оный крайне незначительным и всего лишь «косметическим».
Потенциальных покупателей новинки, которые отдадут предпочтение авто в варианте исполнения GLX, должны порадовать повторители поворотников в зеркалах заднего вида, а также светодиодная «окантовка» передних «противотуманок». В комплектации GL последний элемент заменят на серебристую окантовку в виде крыла.
Среди прочих изменений в экстерьере отметим колёсные диски и колпаки с новым дизайном, а также пополнившуюся гамму вариантов окраски кузова. Отныне оная включает два дополнительных «металлика» – Sunburst Yellow и Boost Blue.
А вот что касается салона новинки, похвастаться оный может лишь новым материалом обивки.
Как отмечают в пресс-службе Suzuki, на сегодняшний день субкомпакт Swift производится на семи предприятиях в разных частях света и реализуется в более чем ста странах.