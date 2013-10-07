В России появился обновленный Renault Koleos

Рестайлинговый вседорожник, чья премьера прошла летом этого года на автосалоне в Буэнос-Айресе, получил новое оформление передней части кузова в стиле других моделей французского производителя, мультимедийный комплекс R-Link с семидюймовым сенсорным экраном и навигацией, камеру заднего вида, систему слежения за мертвыми зонами и возможность доступа в салон без ключа.