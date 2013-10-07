В России появился обновленный Renault Koleos
Компания Renault начала на российском рынке продажи обновленного кроссовера Koleos, который обзавелся более мощным дизелем 2.0. Стоимость модели в базовом оснащении не изменится и составит 999 тысяч рублей.
Рестайлинговый вседорожник, чья премьера прошла летом этого года на автосалоне в Буэнос-Айресе, получил новое оформление передней части кузова в стиле других моделей французского производителя, мультимедийный комплекс R-Link с семидюймовым сенсорным экраном и навигацией, камеру заднего вида, систему слежения за мертвыми зонами и возможность доступа в салон без ключа.
Обновленный Koleos будет предлагаться с прежним 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 171 лошадиная сила и 2,0-литровым дизелем, отдача которого увеличилась со 150 до 173 лошадиных сил. Трансмиссии для первого из этих агрегатов — шестиступенчатая механическая коробка передач и вариатор. Для второго — шестидиапазонный «автомат».
Сборка дорестайлингового кроссовера налажена в Москве на предприятии «Автофрамос».