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Все муниципальные образования Свердловской области, в том числе и Тагил, обеспечены теплоснабжением
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Все муниципальные образования Свердловской области, в том числе и Тагил, обеспечены теплоснабжением

7 октября 2013, 11:15Общество
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