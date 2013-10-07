Все муниципальные образования Свердловской области, в том числе и Тагил, обеспечены теплоснабжением
7 октября 2013, 11:15Общество
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Как сообщает сайт Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, на текущий момент произошло стопроцентное подключение тепла в 79 муниципальных образованиях.
В Нижнем Тагиле, как и обещал Сергей Константинович, долгожданное тепло дали с 16 сентября.
Кроме того, министерство, по поручению министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николая Смирнова, предлагает перечень номеров «горячей линии», по которым жители Нижнего Тагила и Горноуральского округа, в том числе, могут сообщать о неполадках в подаче тепла в их дома. В нашем городе это номера Единой дежурно-диспетчерской службы – 8(3435) 25-78-83, (3435) 25-78-92.
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