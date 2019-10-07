В Екатеринбурге более 350 человек соберутся на форуме Online Business Russia
В Екатеринбурге 11 октября пройдет форум Online Business Russia.
Форум проходит каждый год и является самым крупным мероприятием в Урало-Сибирском регионе, касающимся темы электронной коммерции. В этом году представители интернет-магазинов и онлайн-бизнеса соберутся в отеле Московская горка.
На Online Business Russia будет две программы. Первая включает вопросы продвижения, рекламы и аналитики, вторая – вопросы управления интернет-магазином, вопросы, связанные с прибылью и автоматизацией. Всего в мероприятии примут участие 26 экспертов. Они расскажут о личном опыте при открытии магазина в интернете и ошибках, которые часто совершаются в процессе начала работы магазина.
Ожидается, что в форуме примут участие более 350 участников.
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