В Екатеринбурге более 350 человек соберутся на форуме Online Business Russia

Форум проходит каждый год и является самым крупным мероприятием в Урало-Сибирском регионе, касающимся темы электронной коммерции. В этом году представители интернет-магазинов и онлайн-бизнеса соберутся в отеле Московская горка.

На Online Business Russia будет две программы. Первая включает вопросы продвижения, рекламы и аналитики, вторая – вопросы управления интернет-магазином, вопросы, связанные с прибылью и автоматизацией. Всего в мероприятии примут участие 26 экспертов. Они расскажут о личном опыте при открытии магазина в интернете и ошибках, которые часто совершаются в процессе начала работы магазина.

Ожидается, что в форуме примут участие более 350 участников.