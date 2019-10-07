В Нижнем Тагиле прошли клубные соревнования по конкуру

Свои силы испытали порядка 10 спортсменов на четырёх маршрутах: «Прыгай-беги», «На чистоту и резвость», «На идеальное время», «В 2 фазы». Первые места во всех общих зачётах заняли воспитанники КСК «Уралец»: Мария Баркулова, Людмила Горбунова, Арина Анисимова и Елизавета Соловьёва. Только в номинации «На идеальное время» среди детей победу одержала спортсменка из Качканара — Алина Габышева.

У нас проходил осенний городской турнир. Результатами довольны. В этот раз выступало очень много детей, которые первый раз участвуют в соревнованиях. Новенькие ребята, которые занимаются у нас в группе показали достойные результаты, получили призовые места. Основные спортсмены, которые представляют наш клуб на областных, региональных, международных соревнованиях показали свой класс. Уровень поддерживаем,поделился с TagilCity.ru Вадим Галявиев.