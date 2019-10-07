В Нижнем Тагиле прошли клубные соревнования по конкуру
С 4 по 6 октября в Нижнем Тагиле на базе конно-спортивного комплекса «Уралец» прошли открытые клубные соревнования по конкуру. В турнире участвовали члены клубов: КСК «Уралец», КФХ «Гуляй поле» из посёлка Черноисточинск, а также КСК «Викинг» из города Качканар.
Свои силы испытали порядка 10 спортсменов на четырёх маршрутах: «Прыгай-беги», «На чистоту и резвость», «На идеальное время», «В 2 фазы». Первые места во всех общих зачётах заняли воспитанники КСК «Уралец»: Мария Баркулова, Людмила Горбунова, Арина Анисимова и Елизавета Соловьёва. Только в номинации «На идеальное время» среди детей победу одержала спортсменка из Качканара — Алина Габышева.
Тренер «Уральца» Вадим Галявиев остался доволен прошедшим состязанием.
У нас проходил осенний городской турнир. Результатами довольны. В этот раз выступало очень много детей, которые первый раз участвуют в соревнованиях. Новенькие ребята, которые занимаются у нас в группе показали достойные результаты, получили призовые места. Основные спортсмены, которые представляют наш клуб на областных, региональных, международных соревнованиях показали свой класс. Уровень поддерживаем,поделился с TagilCity.ru Вадим Галявиев.
Конкур — преодоление препятствий на определённом маршруте верхом на коне.