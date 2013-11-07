Консультационное отделение «Урала без наркотиков» открылось в Нижнем Тагиле
7 ноября 2013, 17:00ОбществоCiNeMa
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Накануне, 6 ноября, в Нижнем Тагиле состоялось открытие консультационного отделения «Урал без наркотиков» при наркологическом отделении психиатрической больницы №7. Первое занятие состоится уже в воскресенье, 10 ноября.
Напомним, акцент здесь будут делать на работе с созависимыми людьми, то есть чьи родственники или близкие употребляют психоактивные вещества. Именно родные люди, по мнению специалистов «Урал без наркотиков», смогут мотивировать зависимых пройти реабилитацию. На восстановление будут направлять в центры Екатеринбурга и Карпинска. Ну а сейчас двери открыты для всех желающих.
Добавим, на открытии присутствовали главврач «Урала без наркотиков» Антон Поддубный и заведующий диспансерным наркологическим отделением психитрической больницы №7 Алексей Сухотский, пишет УралПолит.ru.
© TagilCity.ru по материалам
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