Консультационное отделение «Урала без наркотиков» открылось в Нижнем Тагиле

Напомним, акцент здесь будут делать на работе с созависимыми людьми, то есть чьи родственники или близкие употребляют психоактивные вещества. Именно родные люди, по мнению специалистов «Урал без наркотиков», смогут мотивировать зависимых пройти реабилитацию. На восстановление будут направлять в центры Екатеринбурга и Карпинска. Ну а сейчас двери открыты для всех желающих.