На ноябрь в Нижнем Тагиле зарегистрировано более 1000 безработных

Из этого числа работу нашли 8904 человека, а на 1 ноября число официально зарегистрированных безработных в городе – 1163 человека, пишет urbk.ru. Если переводить в проценты, то удельный вес безработных граждан в численности экономически активного населения – 0,54%.

Добавим, в местном центре занятости сейчас есть почти 3000 вакансий, причем с оплатой труда выше прожиточного минимума – более 2500 вакансий. Коэффициент напряженности на 1 ноября 2013 года составил 0,50 незанятых граждан, состоящих на учете, на одну вакансию, в том числе 0,39 безработных.