Екатеринбуржец приговорён к обязательным работам и штрафу за потасовку с кавказцами

В ночь с 1 на 2 июля 2017 года во дворе дома на улице Менделеева в Екатеринбурге произошла драка между тремя местными жителями и несколькими выходцами с Кавказа.

В ходе длительного уголовного расследования и судебного разбирательства виновным в произошедшем был признан 22-летний Владислав Рябухин. Следствие изначально просило 8 лет тюремного заключения, но суд вынес наказание в виде 300 часов обязательных работ с выплатой причинённого ущерба.