Екатеринбуржец приговорён к обязательным работам и штрафу за потасовку с кавказцами
Сегодня, 07:00ОбществоФото: Страница Владислава Рябухина в «ВКонтакте»/ vk.com/i_sevastopol
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Свердловский областной суд не изменил меру пресечения жителю Екатеринбурга Владиславу Рябухину. Молодой человек был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и должен был отработать в обязательном порядке 300 часов, а также выплатить материальную компенсацию пострадавшей стороне.
Сюжеты: Екатеринбург
В ночь с 1 на 2 июля 2017 года во дворе дома на улице Менделеева в Екатеринбурге произошла драка между тремя местными жителями и несколькими выходцами с Кавказа.
В ходе длительного уголовного расследования и судебного разбирательства виновным в произошедшем был признан 22-летний Владислав Рябухин. Следствие изначально просило 8 лет тюремного заключения, но суд вынес наказание в виде 300 часов обязательных работ с выплатой причинённого ущерба.
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», обе стороны решили обжаловать приговор и подали соответствующие ходатайства в вышестоящую инстанцию. В ноябре 2018 года Свердловский областной суд, рассмотрев материалы уголовного дела, оставил приговор в силе.
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