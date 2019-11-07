В Нижнем Тагиле стартовал конкурс для многодетных семей «Сказочная ёлочка»

В каждой из номинаций выбирается три победителя, занявших первое, второе и третье место соответственно. Высота игрушки должна быть не менее 20 см и не более 40 см. Работы принимаются с 5 ноября по 5 декабря в управление социальных программ и семейной политики администрации города.