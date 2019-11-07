В Нижнем Тагиле стартовал конкурс для многодетных семей «Сказочная ёлочка»
Вчера, 23:14ОбществоФото: pixabay.com
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С 5 ноября в Нижнем Тагиле для семей из числа многодетных, замещающих и воспитывающих ребенка с инвалидностью открыт приём творческих работ для конкурса «Сказочная ёлочка», сообщается на официальном сайте города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участникам необходимо выполнить своими руками новогоднюю игрушку в виде праздничной ёлки. Оценка работ пройдёт в трёх номинациях:
- «Бумажное чудо» – основным материалом в работе должна быть бумага;
- «Новогодняя мастерская» – ёлка из ткани, ниток, пряжи, ленточек, кожи и т.д;
- «Волшебный микс» – работа из иных материалов.
В каждой из номинаций выбирается три победителя, занявших первое, второе и третье место соответственно. Высота игрушки должна быть не менее 20 см и не более 40 см. Работы принимаются с 5 ноября по 5 декабря в управление социальных программ и семейной политики администрации города.
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