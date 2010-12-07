Милиционерам Нижнего Тагила некуда складывать изъятое игровое оборудование

Сегодня в УВД города нет места для хранения изъятого игрового оборудования. Помещение закрытого вытрезвителя в Ленинском районе забито игровыми автоматами, сейчас изъятое оборудование складируют в гараже УВД и в помещениях центра временного содержания. Начальник УВД Нижнего Тагила Андрей Исаев попросил главу города выделить помещение для складирования изъятого оборудования, а его не мало.

С начала года в результате совместной работы правоохранительных органов и сотрудников прокуратуры в Нижнем Тагиле изъято более 500 единиц оборудования. Больше всего в Тагилстроевском районе. До решения суда о возврате или конфискации оборудования, оно должно хранится и надежно охраняться. В администрации города согласились предоставить помещение для этих целей, но кто будет его охранять неизвестно. В нижнетагильском гарнизоне милиции такой должности не предусмотрено.