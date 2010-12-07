По льду пруда в Нижнем Тагиле ходить безопасно, но есть риск промочить ноги

Но за прошедшую снежную неделю высота сугробов на всей акватории пруда увеличилась до 35 сантиметров, и от такой тяжести в некоторых местах лед прогибается. Как рассказал начальник поисково-спасательной станции водолазов Владимир Александренко, через лунки сделанными рыбаками вода вытекает под снег. И горожане, которые переходят пруд, рискуют промочить ноги. Но кроме мокрых ног, это явление никакой опасности не представляет, рассказал Владимир Александренко. Также толщина льда уже позволяет выпиливать ледовые кубики для строительства городка на театральной площади, но это не удается сделать, так как они, подмытые с двух сторон водой, ломаются при выпиливании.