Рок-дива Мара и ее легендарный продюсер побывали в Екатеринбурге

Во время концерта прозвучали как старые хиты, так и совсем новыекомпозиции, некоторые из них вообще исполнялись впервые. Также Мараудивила зрителей не только способностью к импровизациям, исполнив такодну из песен под акустическую гитару, но и игрой на всех инструментах,присутствующих на сцене, кроме клавиш. Рядом с микрофонной стойкой стоялбарабан, но им Мара не ограничилась и под конец концерта выдала целоесоло за барабанной установкой. Все пришедшие на сей праздник сталиучастниками еще одного действия - параллельно с концертом велась съемкадля нового DVD певицы.

На Мару я ходила в 2005 году. Не на нее, честно говоря, - на концерте, где она выступала, присутствовали мои любимцы «Смысловые галлюцинации» в урезанномсоставе, может потому Мара тогда меня мало впечатлила. На этот раз явсе-таки решилась. Первую половину концерта я стояла впереди, снимала ипросто восхищалась разницей между Марой 5-летней давности и сегодняшней.А потом пошла в зал, к пульту, откуда за концертом наблюдала продюсерпевицы известная журналистка Капитолина Деловая.

В конце 90-х г.г. на телеканале«ТВ-6 Москва» шло ток-шоу «Акулы пера -музыка и пресса». Я с тех времен навскидку могу вспомнить только троих,не считая ведущего Ильи Легостаева. Это Отар Кушанашвили, Сергей Соседови Капитолина Деловая. Так как проект тогда смотрелся исключительноиз-за звезд, Капитолину я тогда тихо ненавидела, но уже тогда понимала,что в ней что- то есть.

4 года спустя сама начала писать, а заодно и активно увлекатьсятворчеством Земфиры, вследствие чего очень долго «не слезала» в качествечитателя со страниц «Московского комсомольца» в числе прочего. Вот тут яи поняла, к какому творческому чуду прикоснулась. С тех пор Капитолинастала для меня своеобразной планкой, к которой стоит стремиться.Когда-то я формулировала свое желание так: «Я многое отдала бы хотя быза мини-мастер-класс этой поистине акулы пера». Понимая, что мечтаскорей всего так и останется мечтой, поумерила свой пыл, а потом и вовсеперестала думать о вероятности ее исполнения.

И вот мечта сбылась, я стою рядом с Капитолиной, сжимая в руках еекнижку (Капитолина Деловая «Мегахаус. Музыка нового времени» - прим.автора). Первые минуты непередаваемы. Даже не знаю, с чем сравнить. Самипредставьте: передо мной мечта, а я даже сделать ничего не могу. Потом уМары в гримерке я говорила Капитолине: «Все нормальные люди у сцены сума сходят, а я ненормальная - у звукового пульта».

После концерта меня пропустили к ним. К Маре абсолютно спокойноеотношение, а здесь… Честно? Коленки подкосились. Капитолина уже знала,что я приду, и ничуть не удивилась. Курьез: после концерта она раз 5мимо меня проходила, но я почему то ждала. Минут 5-10 я провела вгримерке, ничего особенного, рассказала, кто я есть, откуда и зачемпришла. Обсудили со всеми книжку, и я призналась, что все как сон дляменя.

До сих пор кажется, что проснусь, и это действительно будет сон. Но этобыл не сон - мечты действительно сбываются.