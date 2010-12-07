Треть жителей Нижнего Тагила находятся в санитарно-защитной зоне пром. предприятий

Вопросу реабилитации здоровья их жителей в ближайшее время будет посвящено отдельное заседание координационного совета по улучшению демографической ситуации в Нижнем Тагиле. Такое поручение, как сообщает пресс-служба администрации города, дала Валентина Исаева на сегодняшнем заседании координационного совета по демографии. По данным начальника отдела по экологии и природопользованию Ангелины Савиной, в городе снижается количество выбросов в атмосферу. В этом году были ликвидированы 178 несанкционированных свалок, сделан ремонт 1940 метров городского водопровода. Всего на реализацию мер по снижению риска для здоровья населения за первые девять месяцев 2010 года были выделены более 500 млн. рублей, в том числе почти 90 тысяч - из местного бюджета. Принимаемые меры, по словам начальника Нижнетагильского территориального управления Роспотребнадзора Юрия Бармина, дают положительный результат. Демографическая ситуация в городе улучшается: уменьшается смертность, увеличивается рождаемость.