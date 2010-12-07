Уральские энергетики получат оборудование более чем на 33 млн. рублей
7 декабря 2010, 17:09ОбществоАнка
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В рамках выставки «Электрические сети России-2010» было подписано соглашение между ОАО «МРСК Урала» и ЗАО «Полимер Аппарат» (С-Петербург).
По его условиям питерцы поставят уральским энергетикам ограничители перенапряжений. Сумма сделки составила 10 миллионов рублей. Также в дни выставки подписано соглашение с ЗАО «Энергия+21» на поставку опорных и опорно-стержневых полимерных изоляторов: сумма контракта - 23 млн. рублей, — сообщает пресс-служба компании. Всего за 4 дня выставки «ЛЭП-2010» стенд уральской компании посетило более 15 тыс. человек.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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