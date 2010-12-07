Уральские энергетики получат оборудование более чем на 33 млн. рублей

По его условиям питерцы поставят уральским энергетикам ограничители перенапряжений. Сумма сделки составила 10 миллионов рублей. Также в дни выставки подписано соглашение с ЗАО «Энергия+21» на поставку опорных и опорно-стержневых полимерных изоляторов: сумма контракта - 23 млн. рублей, — сообщает пресс-служба компании. Всего за 4 дня выставки «ЛЭП-2010» стенд уральской компании посетило более 15 тыс. человек.