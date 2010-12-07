В Свердловской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ

Еще в 11 субъектах РФ заболеваемость гриппом находится на уровнеэпидпорогов. Это Татарстан, Чувашия, Якутия, Карелия, Амурская,Волгоградская, Ростовская Кировская, Нижегородская, Костромская иИркутская области, отметил Геннадий Онищенко.

Как отмечает «Новый регион», Превышение недельных эпидпорогов отмечено в 3 регионах УрФО: вТюменской, Свердловской и Челябинской областях. На Южном Уралепревышение составило 11%. Всего за неделю заболело 27 тысяч 522 жителейрегиона.Как отмечают в управлении здравоохранения, в Нижнем Тагиле число заболевших простудой не превышает нормы.