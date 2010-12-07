В Свердловской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ
В 10 регионах России, в том числе в Свердловской области, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Но в Нижнем Тагиле уровень заболеваемости не превышает нормы.
«В десяти регионах РФ отмечено превышение эпидемических порогов на11,33%. Это Коми, Вологодская, Мурманская, Псковская, Свердловская,Тюменская, Челябинская, Белгородская области, Ямало-Ненецкий автономныйокруг и Удмуртия», - сообщил «Интерфаксу» глава Роспотребнадзора,главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
Еще в 11 субъектах РФ заболеваемость гриппом находится на уровнеэпидпорогов. Это Татарстан, Чувашия, Якутия, Карелия, Амурская,Волгоградская, Ростовская Кировская, Нижегородская, Костромская иИркутская области, отметил Геннадий Онищенко.
Как отмечает «Новый регион», Превышение недельных эпидпорогов отмечено в 3 регионах УрФО: вТюменской, Свердловской и Челябинской областях. На Южном Уралепревышение составило 11%. Всего за неделю заболело 27 тысяч 522 жителейрегиона.Как отмечают в управлении здравоохранения, в Нижнем Тагиле число заболевших простудой не превышает нормы.
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