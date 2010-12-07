В Украине поставят памятник погибшим инопланетянам
Необычный монумент собираются возвести в городе Бердичев Житомирской области Украины.
Группа местных уфологов начала сбор средств на установку памятника погибшим инопланетянам. Об этом сообщают украинские СМИ. По словам авторов проекта, факт контакта землян с инопланетными цивилизациями не вызывает сомнений. В ходе таких визитов пришельцы нередко становились жертвами катастроф. При этом на нашей планете до сих пор нет ни одного памятника погибшим братьям по разуму, и это свидетельствует о недостаточном внимании землян к жителям иных миров, считают украинские уфологи.
По словам местных уфологов, они пока не вели переговоров с городскими властями по поводу установки памятника, так как на его строительство нет достаточных средств. К тому же, уфологи даже еще не разработали проект памятника. Однако открыть его планируется уже в следующем году.
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