Выставка «Образование. Абитуриент» пройдёт в Нижнем Тагиле
7 декабря 2010, 17:57ОбществоАнка
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Она состоится в городском Дворце детского и юношеского творчества, при поддержке Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, управления образования и управления по делам молодежи Администрации города Нижний Тагил и Совета ректоров ВУЗов Свердловской области. На выставку приглашают старшеклассников, родителей, а также преподавателей.
Им продемонстрируют широкий спектр образовательных услуг государственных и негосударственных учрежденияй разных форм обучения Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Москвы и Перми. Также в программе выставки запланированы конференция по актуальным вопросам профессионального образования, родительское собрание для учащихся 9, 10, 11 классов, презентация инновационных технологий в образовании и педагогический совет для преподавателей выпускных классов, пишет городской портал нтагил.орг.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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