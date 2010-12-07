Выставка «Образование. Абитуриент» пройдёт в Нижнем Тагиле

Им продемонстрируют широкий спектр образовательных услуг государственных и негосударственных учрежденияй разных форм обучения Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Москвы и Перми. Также в программе выставки запланированы конференция по актуальным вопросам профессионального образования, родительское собрание для учащихся 9, 10, 11 классов, презентация инновационных технологий в образовании и педагогический совет для преподавателей выпускных классов, пишет городской портал нтагил.орг.