Ателье Rinspeed привезет в Женеву «рюкзак на колесах»
Швейцарское ателье Rinspeed, известное своими необычными концепт-карами, в марте следующего года представит на моторшоу в Женеве своеобразный «прицеп», который производитель назвал «рюкзаком на колесах». Для демонстрации возможностей новинки, получившей название «Dock+Go», был выбран электрокар на базе компакт-кара Smart ForTwo.
По словам представителей ателье, может существовать несколько модификаций подобного «прицепа», «подключаемого» к задней части автомобиля. Например, для машин службы доставки пиццы в «Dock+Go» может быть встроен специальный ящик с подогревом, а для ремонтников — ящик с необходимыми инструментами. Или же новинку можно использовать просто как дополнительное багажное отделение, куда можно сложить вещи, необходимые для игры в гольф, катания на лыжах, путешествия, поездки на пикник или на пляж.
Кроме того, в Rinspeed предлагают встроить в одну из версий подобного «прицепа» двигатель внутреннего сгорания, питающийся от комплекта батарей или топливных ячеек. Такой «Dock+Go», по словам разработчиков, позволит существенно увеличить запас хода электрокара — внутренняя силовая установка «прицепа» будет приводить в движение его колеса, которые будут «толкать» автомобиль, позволяя экономить энергию основной силовой установки. Батареи «Dock+Go» смогут заряжаться с помощью встроенных в его крышу солнечных батарей.
Предполагается ли серийное производство подобного «прицепа», пока не сообщается.