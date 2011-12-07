Ателье Rinspeed привезет в Женеву «рюкзак на колесах»

По словам представителей ателье, может существовать несколько модификаций подобного «прицепа», «подключаемого» к задней части автомобиля. Например, для машин службы доставки пиццы в «Dock+Go» может быть встроен специальный ящик с подогревом, а для ремонтников — ящик с необходимыми инструментами. Или же новинку можно использовать просто как дополнительное багажное отделение, куда можно сложить вещи, необходимые для игры в гольф, катания на лыжах, путешествия, поездки на пикник или на пляж.