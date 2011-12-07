Покупка живой елки нанесет природе меньший вред, чем использование искусственной

Производство искусственных елок из пластика, который изготавливается из нефти и металла сопряжено с большими затратами энергии и образованием немалого количества вредных веществ, в том числе соединений свинца.Средняя «жизнь» искусственной елки – 6 лет, и после этого она оказывается на помойке. Большинство из этих деревьев производятся в Китае и на Тайване, поэтому их доставка в Россию ведет к дополнительным выбросам парниковых газов. В то же время, настоящие деревья – возобновляемый ресурс, который, к тому же, после утилизации быстро разлагается.

Большинство деревьев, которые продаются легально, выращены в специальных питомниках или рубятся там, где необходимо разреживание молодых елей, поэтому их рубка не несет вреда дикой природе. Поэтому прежде чем покупать дерево, убедитесь, что продавец не нарушил закон.

«Дедушка или бабушка, продающую елку около метро – к сожалению, наверняка срубили ее незаконно, причем около дороги или на краю леса, где нам уже не любоваться лесной красавицей... Более того, варварство некоторых людей доходит до того, что они спиливают большие ели и отрубают у них на продажу верхушку», – говорит Николай Шматков, координатор WWF России по лесной политике. Часто это бывают ели, которые сажают при создании лесополос вдоль дорог - то есть в минуту губится многолетний труд людей, которые сажали и ухаживали за этим деревом. В брошенном в лесу стволе такой ели расплодятся насекомые-вредители, которые могут погубить и оставшиеся расти деревья.

Новогодние ели можно покупать только у организаций: в лесничествах, на организованных елочных базарах, в магазинах. Причем в этих организациях должны иметься соответствующие документы. Если вы покупаете елку у компании, непосредственно осуществившею заготовку, то у нее должен быть договор аренды участка леса или договор купли-продажи лесных насаждений. Тогда есть подтверждение, что заготовку елей контролируют органы управления лесами. Если вы покупаете елку у посредника, то он обязан показать по вашему требованию договор поставки и товарно-транспортную накладную.