Тайваньский Luxgen представил первый в своей истории седан

Новинка, построенная по мотивам концептуального автомобиля Neora EV, показанного в текущем году на моторшоу в Шанхае, изначально создавалась с прицелом на глобальный рынок. Так, шасси седана разрабатывалось при поддержке американской инжиниринговой компании Altair. Затем оно испытывалось в исследовательском центре британской ассоциации MIRA (Motor Industry Research Association) на соответствие всем необходимым требованиям, предъявляемым к машинам на местном и зарубежных рынках.

Кроме того, Luxgen5 тестировали на полигонах в Европе и Тайване, в условиях холодного климата и на высокогорных трассах. В доводке пассивной безопасности компании помогал немецкий Continental, а активной — американская Delphi. Также седан привели в соответствие с современными европейскими требованиями по защите пешеходов, вступающими в силу в 2013 году. В этом производителю оказала помощь испанская лаборатория Idiada. Среднеразмерный Luxgen5 будет уже «в базе» оснащаться ABS, трекшн-контролем, системой распределения тормозных усилий и системой стабилизации.

Седан будет предлагаться с двумя четырехцилиндровыми бензиновыми турбодвигателями объемом 1,8 и 2,0 литра. Первый из них развивает 150 лошадиных сил (230 Нм) и агрегатируется с пятиступенчатым «автоматом», а отдача второго составляет 170 лошадиных сил (256 Нм). Наиболее мощный вариант работает в паре с шестидиапазонным «автоматом» Aisin и позволяет машине ускоряться до «сотни» за 8,5 секунды. Максимальная скорость — 210 километров в час.

Новинка получит проекционный дисплей, а также системы кругового видеообзора, ночного видения, предупреждения о непроизвольном пересечении сплошной линии разметки и контроля за «мертвыми зонами». Кроме того, для Luxgen5 будет предлагаться мультимедийная система Think+, разработанная совместно с производителем смартфонов HTC. Управление новинкой осуществляется с девятидюймового сенсорного экрана, с помощью которого можно не только совершать звонки, но и просматривать страницы в Facebook, а также читать и отправлять сообщения.