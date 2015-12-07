Победители форума «Рабочая молодежь» пройдут практику на Уралвагонзаводе

Студенты обсуждали актуальные проблемы рабочей молодежи, через презентации познакомились с деятельностью промышленных предприятий Свердловской области и выполняли командные практические задания. Участники двух победивших команд получили уникальную возможность пройти производственную практику на градообразующих предприятиях Нижнего Тагила – Уралвагонзаводе и ЕВРАЗ НТМК.

Одним из ключевых мероприятий форума стал круглый стол с участием заместителя министра образования и науки РФ Александра Климова, помощника полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Сергея Морева, первого заместителя председателя Правительства Свердловской области Владимира Власова и главы Нижнего Тагила Сергея Носова. Приветствуя участников, заместитель министра Александр Климов отметил, что подготовка людей рабочих профессий на сегодняшний день – основной и главный приоритет в развитии системы образования РФ:

Мы сейчас запускаем ряд программ в Министерстве образовании и науки, создаем стандарты нового поколения, которые позволят нам на высочайшем уровне готовить специалистов для нашей промышленности. Нам надо быть технологически подготовленными, современными, лучшими в мире по разным направлениям производства. В 2016 году мы будем создавать шесть глобальных конкурентоспособных мировых центров подготовки высококвалифицированных рабочих кадров.

В рамках круглого стола было задано множество вопросов. Молодежь интересовали темы автоматизации производства, профориентации, повышения престижа рабочих профессий, вопросы импортозамещения, дуальной системы образования и системы профессионального взаимодействия с иностранными студентами, а также меры по удержания молодых специалистов на предприятиях.

Практические задания форума были направлены на выработку умений работать в команде. Так, участники в прямом смысле строили Россию. Каждая команда изготавливала сегмент для контура карты России. В финале из 16 частей сложили уменьшенную копию территории страны. По результатам этой работы ребята определили лучших представителей в каждой команде. Они сформировали «Команду Мечты», каждый член которой на память получил памятный значок от председателя нижнетагильского отделения движения «Славим человека труда!» Алексея Балыбердина.