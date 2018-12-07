Больные диабетом тагильчане по два часа стоят в очереди за талонами на инсулин
В эндокринологическом диспансере в Нижнем Тагиле на ул. Октябрьской революции, 21 люди с диагнозом «диабет» жалуются на очереди из 40 человек за рецептами на инсулин.
В эндокринологическом диспансере в Нижнем Тагиле образовываются очереди у кабинета по выдаче рецептов для получения инсулина. Как сообщают тагильчане, прием ведет один специалист, хотя ранее выдачей талонов занимались два специалиста.
Лично я более двух часов стоял, люди возмущаются, но стоят, некоторые приехали из пригорода и других районов. Говорят, два врача в отпуске без содержания,рассказал житель Нижнего Тагила.
Также тагильчанин записал видео, на котором видно, что в кабинет стоит очередь как минимум из 30 человек, среди которых немало пожилых людей. На записи пациенты сообщают, что стоят в очереди уже более двух часов.
В медучреждении редакции TagilCity.ru не смогли прокомментировать ситуацию, но предоставили для беседы контактный телефон юриста Софьи Муратовны. Однако на протяжении двух дней Софья Муратовна не отвечала на звонки редакции. Получить комментарии у главврача больницы также не удалось, а номер телефона регистратуры на протяжении всего дня был занят.
При этом сами больные диабетом говорят, что при неполучении своевременной инъекции инсулина у человека может наступить диабетическая кома, которая может привести к летальному исходу. Поэтому среди ожидающих в очереди обсуждаются крайние меры - вызов скорой.
Если вам не удалось своевременно сделать инъекции, на второй день могут наступить неблагоприятные последствия для здоровья, лучше сразу вызвать скорую,видят выход из ситуации тагильчане с диагнозом «диабет».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости