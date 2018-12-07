Больные диабетом тагильчане по два часа стоят в очереди за талонами на инсулин

В эндокринологическом диспансере в Нижнем Тагиле образовываются очереди у кабинета по выдаче рецептов для получения инсулина. Как сообщают тагильчане, прием ведет один специалист, хотя ранее выдачей талонов занимались два специалиста.

Лично я более двух часов стоял, люди возмущаются, но стоят, некоторые приехали из пригорода и других районов. Говорят, два врача в отпуске без содержания,рассказал житель Нижнего Тагила.

Также тагильчанин записал видео, на котором видно, что в кабинет стоит очередь как минимум из 30 человек, среди которых немало пожилых людей. На записи пациенты сообщают, что стоят в очереди уже более двух часов.

Видео Видео: Черный список Нижнего Тагила/vk.com/blacktagil

В медучреждении редакции TagilCity.ru не смогли прокомментировать ситуацию, но предоставили для беседы контактный телефон юриста Софьи Муратовны. Однако на протяжении двух дней Софья Муратовна не отвечала на звонки редакции. Получить комментарии у главврача больницы также не удалось, а номер телефона регистратуры на протяжении всего дня был занят.

При этом сами больные диабетом говорят, что при неполучении своевременной инъекции инсулина у человека может наступить диабетическая кома, которая может привести к летальному исходу. Поэтому среди ожидающих в очереди обсуждаются крайние меры - вызов скорой.